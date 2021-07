34 nuovi positivi su 2.130 tamponi. Nessun decesso. Due ricoveri in più

Coronavirus, i dati di sabato 31 luglio 2021: nessun decesso e 34 nuovi positivi (altrettanti i guariti) individuati attraverso 2.130 tamponi. In particolare 13 casi sono stati identificati tramite 458 molecolari e 21 con 1.672 antigenici. I molecolari hanno confermato inoltre 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Salgono a 8 (+2) i pazienti ricoverati in ospedale, nessuno è in terapia intensiva.



Dei nuovi positivi, 2 hanno tra 0-2 anni; 2 tra 6-10 anni; 1 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. 1 ha tra 60-69 anni; 1 tra 70-79 anni e nessuno più di 80.



Sul fronte vaccinazioni si è arrivati a 567.611 dosi complessive. Le persone che in Trentino hanno completato il ciclo vaccinale sono 238.257.



Intanto la variante Delta è prevalente anche in Trentino. Qui il servizio di Francesco Maltoni.