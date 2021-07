In Trentino zero decessi, un nuovo ricovero e 26 contagi su 1.959 tamponi

.

Coronavirus: i dati di sabato 17 luglio 2021 in Trentino. Zero decessi ma ci sono altri 26 contagi nel bollettino dell'azienda provinciale per i servizi sanitari che informa anche di un nuovo ricovero in ospedale, mentre i guariti, con gli 11 attuali, diventano 44.443 e le vaccinazioni si avvicinano a quota 520.000.



In particolare il laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara ha analizzato 502 tamponi molecolari dai quali sono emersi 14 nuovi casi positivi (con la conferma di 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi). Gli antigenici sono stati 1.457 da cui sono emersi 12 positivi.



Nel gruppo dei nuovi contagiati ci sono anche 2 bimbi molto piccoli (fascia 0-2 anni), 1 tra 3-5 anni, 2 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni. Si aggiungono 3 persone tra 70-79 anni e 2 ottantenni.



In ospedale un nuovo ricovero: al momento quindi ci sono due pazienti, uno dei quali in rianimazione.



Si tratta di segnali che inducono le autorità sanitarie a rilanciare l’appello a vaccinarsi; questa mattina le somministrazioni in Trentino sono arrivate a quota 518.639, di cui 208.505 seconde dosi.