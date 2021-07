Al Trentino quasi otto milioni di euro per l'acquisto di autobus ecologici

autobus a basso impatto ambientale in arrivo a Trento

Seicento milioni di euro alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’acquisto di nuovi autobus ecologici per il trasporto pubblico locale e 260 milioni per potenziare e rinnovare le ferrovie gestite dalle Regioni. I 600 milioni di euro dovranno essere spesi negli anni dal 2022 al 2026 per l’acquisto di autobus a basso impatto ambientale adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, con alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno, e per le relative infrastrutture di alimentazione. Le risorse sono state stanziate oggi nel corso della conferenza stato regioni e rientrano nei fondi del PNRR. Il 50% dei fondi è destinato alle Regioni del Sud mentre alla Provincia Autonoma di Trento andranno 7.895.200 e a quella di Bolzano 8.624.675.

Questi gli stanziamenti per regione: Abruzzo 28.155.012; Basilicata 20.928.406; Calabria 31.455.434; Campania 64.128.029; Emilia Romagna 30.189.149; Friuli Venezia Giulia 12.345.613;

Lazio 47.143.046; Liguria 17.344.104; Lombardia 60.883.953; Marche 15.063.225; Molise 21.542.088; Piemonte 29.213.637; Puglia 47.474.789; Sardegna 29.790.400; Sicilia 56.525.842; Toscana

23.279.841; Umbria 10.139.185; Valle d'Aosta 6.191.015; Veneto 31.687.357; Provincia autonoma di Bolzano 8.624.675; Provincia autonoma di Trento 7.895.200