Consiglio provinciale, approvata la manovra di assestamento

L'aula del Consiglio provinciale

E' arrivata in tarda serata l'approvazione dell'assestamento di bilancio e il documento di economia e finanza della Provincia di Trento.

Il disegno di legge è passato con 19 sì, 9 no e 4 astenuti.

La manovra è stata varata dal Consiglio provinciale dopo un lungo e acceso confronto. Anche Fratelli d'Italia e Fassa hanno votato con l'opposizione per l'articolo sulle concessioni idroelettriche in Trentino.

La legge, firmata dal vicepresidente provinciale Tonina, metterà a gara - non subito - le concessioni dei piccoli e medi impianti. Il timore è che l'oro blu possa finire scippato alle comunità locali.