Maltempo, allerta gialla in Trentino da sabato pomeriggio a domenica sera

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso meteo di allerta gialla per il pomeriggio di sabato 31 luglio - a partire dalle ore 17 - e la giornata di domenica primo agosto.



La perturbazione dovrebbe portare temporali, in aumento dal pomeriggio di domani. L'intensità potrebbe variare nelle diverse zone della provincia, sulle quali sono attese anche forti raffiche di vento e grandinate.



Possibili anche erosioni e smottamenti, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Fenomeni che potrebbero causare anche disagi o interruzioni sulle strade. Per questo motivo la Protezione civile consiglia massima prudenza e attenzione negli spostamenti.