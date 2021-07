Aquiloni in volo sulla lago di Santa Giustina

Aquiloni in volo sulle sponde del Lago di Santa Giustina, in località Le Plaze.

Oggi ultimi voli per la manifestazione "Castelli in aria", festival internazionale di aquiloni e arte eolica ideato da Artevento, impresa culturale e creativa. L'iniziativa assolutamente aerea coinvolge alcuni castelli della val di Non. Trenta gli artisti del vento provenienti dall'Italia, Austria, Francia,Germania, Inghilterra, Svizzera, Olanda e Pakistan. hanno realizzato giganti creazioni artistiche in volo. Presso il villaggio del festival laboratori didattici per bambini e possibilità di acquistare aquiloni, c'è un'area gastronomica. Anche oggi gli spettacoli sono iniziati alle 10.30. Per maggiori informazioni il sito www.visitvaldinon.it