Battocletti campionessa europea under 23, ora le Olimpiadi di Tokyo

Nadia Battocletti taglia il traguardo a Tallinn

Ancora un trionfo per Nadia Battocletti, che si prepara nel migliore dei modi per gli ormai imminenti Giochi olimpici.



Ai Campionati europei under 23 di Tallinn, in Estonia, la mazzofondista nonesa, che corre con i colori delle fiamme azzurre, ha vinto la medaglia d'oro nei 5.000 metri con il tempo di 15' 37" 20.



Per l'atleta trentina si tratta dell'ultimo appuntamento di rilievo prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo, per le quali si è qualificata lo scorso 12 giugno segnando un tempo sotto i 15 minuti, migliorando così di oltre 15 secondi il suo primato personale e stabilendo la seconda miglior prestazione italiana di sempre sulla distanza.