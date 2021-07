Ciclismo, a settembre i campionati europei su strada a Trento

europei ciclismo

Trento sarà capitale del ciclismo europeo per 5 giorni, dall'8 al 12 settembre prossimi, quando le strade trentine ospiteranno i campionati continentali su strada.



Una cinque giorni di gara che vedrà oltre 700 atleti darsi battaglia nella caccia ai 13 titoli in palio, nelle categorie juniores, under 23 ed élite.



Teatro delle gare saranno le strade del Bondone e della valle dei Laghi, mentre il traguardo sarà nella suggestiva cornice di piazza Duomo.



Gli Europei di ciclismo sono una manifestazione che negli ultimi anni ha visto crescere la sua importanza e che ha annoverato diversi italiani tra i vincitori, incluso il trentino Matteo Trentin.



Al di là degli aspetti sportivi, la manifestazione ha una forte valenza turistica: saranno in tanti infatti a seguire il primo titolo internazionale di ciclismo su strada assegnato in Trentino.