"Casa troppo piccola, lecito violare il lockdown". Giudice annulla la multa

Il giudice di pace ha annullato una multa a una persona che durante il primo lockdown, parliamo di marzo del 2020, era stata fermata da una pattuglia dei carabinieri mentre passeggiava in località Pradellano nel comune di Pieve Tesino e fuori dalla propria abitazione.



L'uomo aveva spiegato di avere necessità di stare all'aperto per la propria salute, viste anche le dimensioni ridotte della propria casa.



Inevitabile però era stata la sanzione pecuniaria da parte dei militari.



Il cittadino però aveva fatto ricorso, insistendo sulla necessità di uscire a prendere aria, e il giudice di pace di Borgo Valsugana, Tiziana Toma, gli ha dato ragione. "Viveva in una piccola casa, aveva il diritto di muoversi", ha stabilito il giudice.