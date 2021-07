Segnana, "Fiducia a Benetollo". I medici: "Non diventi un capro espiatorio"

Pier Paolo Benetollo

Non si placano le polemiche dopo che il direttore generale dell'azienda sanitaria trentina Pier Paolo Benetollo ha rimesso l'incarico.

L'assessora alla sanità Stefania Segnana ha ribadito alla Tgr l'assoluta fiducia nei confronti del direttore dimissionario, sottolineando però la sorpresa per la mancata comunicazione sulla conferma del primario di ginecologia e ostetricia del Santa Chiara, Saverio Tateo, ma anche per il fatto che a protestare "sia il Pd, dato che la nomina di Tateo è stata fatta dalla giunta precedente nel 2018, quando già c'erano dei 'rumors'"

Anche l'ordine dei medici fa quadrato attorno a Benetollo, auspicando che non diventi un capro espiatorio. Intanto le minoranze in consiglio provinciale con Filippo Degasperi e anche Ugo Rossi insistono: la delibera è del 15 giugno ed è stata inviata via Pec, come sempre, a consiglieri e assessori.