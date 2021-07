Caso Pedri, gli ispettori all'ospedale Santa Chiara ma anche anche a Cles

.

E' atteso in queste ore l'arrivo degli ispettori inviati a Trento dal ministro Speranza per fare luce sulla situazione del reparto di ginecologia dell'ospedale Santa Chiara.

Un'inchiesta che parte dalla scomparsa della giovane ginecologa Sara Pedri.

Gli accertamenti sono destinati ad allargarsi anche agli altri ospedali trentini in cui sono presenti i servizi dell'area materno infantile, guidata dal dottor Saverio Tateo.

Per l'Azienda sanitaria di Trento si tratta di un fatto senza precedenti: mai in passato era stata disposta un'ispezione ministeriale sulla sanità pubblica.

L'attenzione degli ispettori si concentrerà sull'alto turn over del reparto e soprattutto sui rapporti tra il personale e con il responsabile dell'unità operativa, Tateo, rientrato ieri in servizio dopo un periodo di ferie.

Intanto non si sono mai interrotte le ricerche sul lago di Santa Giustina, dove - il 4 marzo scorso - si sono perse le tracce di Sara Pedri. L'ultimo elemento da cui partono carabinieri, vigili del fuoco e unità cinofile è la sua auto parcheggiata vicino al ponte di Mostizzolo.

Non è definito intanto quando si terrà il confronto fra il direttore sanitario Pier Paolo Benetollo e il presidente della Provincia Maurizio Fugatti