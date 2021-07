Fulmine colpisce la chiesa di San Vigilio, squarcio sulla torre campanaria

La chiesa cimiteriale di San Vigilio nel comune di Pinzolo rimane inaccessibile, almeno per un paio di giorni.

Il fulmine ha colpito in pieno la croce sulla cupola della torre campanaria, i massi sono precipitati all'interno, sfondandone una parte, e all'esterno finendo per colpire una ventina di tombe. Molti i massi ancora ben visibili sul prato esterno, il cimitero rimane chiuso su ordinanza del sindaco Michele Cereghini che ha già allertato la soprintendenza beni architettonici con l'obiettivo, già da domani, di mettere la chiesa in sicurezza in modo da poter riaprire a più presto il cimitero ed anche le visite turistiche.

Nessun danno ai preziosi affreschi conservati sulla facciata esterna, quelli che raffigurano la Danza Macabra di Bachenis, pittore bergamasco del XVI secolo.

I grossi massi, del peso di circa 20 chili ciascuno hanno invaso il campo vecchio finendo per allargarsi in una caduta ad ombrello fino a 70 metri di distanza.