Da due settimane in Trentino non si muore di Covid, ma sono 31 i nuovi casi

Covid, quattro i nuovi positivi su 561 tamponi

Le rianimazioni restano fortunatamente vuote e non ci sono nuove vittime di Covid in Trentino.

Ma sono 31 i nuovi contagi emersi da 1826 tamponi. Fra loro anche 2 ragazzini tra 6-10 anni, altri 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. 4 contagi anche nelle categorie più anziane: nel dettaglio 1 tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni.

Restano due i pazienti ricoverati, nessuno in rianimazione.

525.915 i vaccini somministrati, di cui 213.417 seconde dosi.