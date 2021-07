Corecom Trentino, istruite 580 istanze nel primo semestre 2021

Cinquecentoottanta istanze, 77 provvedimenti d'urgenza, 27 controversie definite.



E' la sintesi dell'attività nei primi 6 mesi di quest'anno del Corecom di Trento, il comitato provinciale per le comunicazioni.



Comitato che offre un servizio gratuito per risolvere le controversie tra cittadini consumatori e gestori di telefonia, pay-tv ed connessione internet.



I disservizi più frequenti riguardano fatture contestate, l'addebito di costi di recesso, l'applicazione di condizioni contrattuali diverse, l'attivazione di servizi non richiesti.



Quasi la metà delle controversie in Trentino riguarda la Tim, seguono Vodafone - un caso su cinque - e Wind Tre, col 16 per cento di controversie.