In Trentino per il settimo giorno consecutivo non si registrano decessi da Covid mentre i nuovi contagi sono stati 6 su circa 1400 tamponi. Invariata la situazione in ospedale con due pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Intanto le vaccinazioni sono a quota 471.519, un migliaio i richiami somministrati nell'ultima giornata. In totale le seconde dosi sono 186.806.