Covid in Trentino: 54 nuovi casi, molti fra giovanissimi. Ricoveri in calo

Tampone nasale

Prima la nota positiva: da 18 giorni consecutivi non si segnalano decessi per Covid 19 in Trentino.

Anche il numero dei ricoverati cala da quattro a tre e le terapie intensive restano vuote.

Cresce però il numero dei contagi: 54 in un solo giorno, emersi dall'analisi di 2078 tamponi, con un tasso di positività dunque del 2,6%.

Fra i nuovi casi c’è un bambino con meno di due anni, 4 bambini tra 6-10 anni, 8 ragazzi tra 11-13 anni e 11 tra 14-19 anni.

Nelle classi più anziane, nessun caso fra gli ultra settantenni e 4 invece in fascia 60-69 anni.

Per quanto riguarda i vaccini: 539.340 le somministrazioni, 221.798 le seconde dosi.