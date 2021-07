Un contagio da Covid19 e nessun decesso oggi in Trentino

Reparto covid per pazienti in isolamento

Torna a zero il conteggio dei decessi da Covid-19 in Trentino e per poco non si azzera anche il valore relativo ai nuovi contagi: oggi il bollettino ne riporta solo uno, emerso dai test rapidi che nella giornata di ieri sono stati 843 (i molecolari invece sono stati 326).



Con i 7 nuovi di oggi, i guariti salgono a 44.380.

L’unico caso positivo riscontrato oggi si trova nella fascia 19-39 anni: nessun nuovo contagio quindi fra i giovanissimi come pure fra gli over 60.

Va detto, per completare il quadro, che i test molecolari hanno anche confermato due positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Resta un solo paziente ricoverato in ospedale.

Quanto ai vaccini, questa mattina il dato registrato era pari a 478.326 somministrazioni (di cui 189.045 seconde dosi). A cittadini Over 80 sono state somministrate 66.127 dosi, quelle in fascia 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 86.315 e 96.749.