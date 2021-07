Covid, si svuota la rianimazione. Oggi quattro positivi su 561 tamponi

Tornano a una cifra i casi positivi al Covid-19 registrati in 24 ore in Trentino: quattro i nuovi contagi segnalati dal bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale, su 561 tamponi analizzati.



Si svuota nuovamente il reparto di rianimazione, restano comunque due i pazienti ricoverati in ospedale in reparti ordinari. Zero i decessi odierni.



Vaccini stamane a quota 521.685, con più di 210 mila seconde dosi (210.717). Le somministrazioni nelle fasce più mature sono rispettivamente 66.648 per gli over-80, 87.970 in fascia 70-79 anni e oltre 100 mila fra chi ha tra i 60 ed i 69 anni.



Infine, con i cinque di oggi, il totale dei guariti da inizio pandemia arriva a 44.453.