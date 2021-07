Ricoveri stabili in Trentino. Contagi, tasso di positività sotto il 2%

.

Trentasei nuovi contagi su più di 1.800 tamponi analizzati, tasso di positività inferiore al 2%. E' la fotografia dell'andamento dell'epidemia da covid19 in Trentino, secondo il bollettino del 30 luglio diffuso dall'Azienda sanitaria.



Tra i nuovi contagiati, un terzo è formato da bambini e ragazzi in età scolare, mentre un solo caso riguarda persone di età superiore agli 80 anni.



A fronte dei nuovi casi, si registrano anche 32 guarigioni. Il saldo porta dunque il numero degli attualmente positivi a 364.



Resta a zero la casella dei nuovi decessi.



E resta invariato a quota 6 - in virtù di un ricovero e una dimissione - il numero dei pazienti ricoverati nei reparti covid degli ospedali trentini. Per nessuno di loro è necessaria la terapia intensiva.



Capitolo vaccinazioni, 563.284 le dosi somministrate in totale in Trentino. In 236.019 hanno ricevuto entrambe le dosi, altri 91mila una dose sola.