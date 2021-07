Covid, in Trentino ospedali ancora vuoti, nessun decesso e 6 nuovi contagi

Sono 6 i nuovi contagi da coronavirus diagnosticati in trentino nell'ultima giornata, secondo il bollettino diffuso dall'azienda sanitaria. Quasi 1.100 i tamponi analizzati, i nuovi contagi sono emersi tutti dai tamponi rapidi. Tra i nuovi contagiati c'è anche un bambino di meno di 2 anni e un under 19, nessun caso tra le persone dai 60 anni in su.



Resta a zero la casella dei ricoveri in ospedale, così come quella dei nuovi decessi.



Sul fronte delle vaccinazioni, poco più di un migliaio le dosi somministrate in Trentino, che portano il totale a 497.371. Quasi duecentomila i trentini che hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione di entrambe le dosi previste.