Covid 19 in Trentino, nessun decesso o ricovero, 24 nuovi contagi

Tamponi e vaccini, prosegue l'attività anticovid

Il bollettino Covid-19 del 18 luglio 2021 mostra una situazione in linea con il trend degli ultimi giorni: zero decessi, 24 nuovi contagi, nessun nuovo ricovero in ospedale dove rimangono due pazienti dei quali uno in rianimazione.

1579 i tamponi analizzati, con un tasso di positività dell'1,5%.

Tra i nuovi contagiati ci sono un bambino di nemmeno 2 anni, uno fra gli 11 e i 13 anni e tre tra 14-19 anni. Nessun contagio nuovo invece al di sopra dei 60 anni, nelle fasce cioè dove la copertura vaccinale è più forte.

I vaccini somministrati sono 519.450, di cui 209.097 seconde dosi.