Covid19 in Trentino: zero decessi, 25 contagi

Covid19

Zero decessi e zero pazienti ricoverati in terapia intensiva: questo l'aggiornamento dati da Covid19 in Trentino oggi, 28 luglio 2021. I nuovi positivi sono 25, di cui 4 al molecolare e 21 all'antigenico, a fronte di 426 tamponi molecolari e 1.116 tamponi rapidi antigenici.

Fra i nuovi contagi si registrano 2 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: uno si trova nella fascia di età fra 11 e 13 anni e uno tra 14-19 anni. Vi è inoltre una persona fra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e un'altra over 80. Rimangono 6 i pazienti ricoverati, poiché nella giornata di ieri vi sono stati due ricoveri e altrettante dimissioni.

Sul fronte delle vaccinazioni, stamani risultavano somministrati 553.675 vaccini, di cui 230.788 seconde dosi, a cittadini over 80 sono state somministrate 66.836 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 88.894 dosi e tra i 60-69 anni 103.070 dosi. Infine con i 18 di oggi, le persone guarite da inizio pandemia sono 44.553.