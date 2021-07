Covid19 in Trentino, zero decessi calano anche i ricoveri

.

Nessun decesso per Covid19 in Trentino dove calano anche i ricoveri.



Secondo l'ultimo bollettino i nuovi contagi sono stati 27 a fronte di 1750 tamponi analizzati. Dieci i casi che riguardano bambini o ragazzi.

Scendono da sei a cinque i ricoveri in ospedale dove la rianimazione resta vuota.

Poche le vaccinazioni somministrate nelle ultime ore. In totale si tocca quasi quota 544.000, di cui 223.500 richiami.