Covid-19, in Trentino tornano i ricoveri in ospedale

Reparto Terapia Intensiva Rovereto

Sono 47 i nuovi contagi in due giorni, quanti negli 11 giorni precedenti. E i reparti Covid degli ospedali che tornano a ricoverare pazienti. Riprende dunque il contagio in Trentino. Secondo l'ultimo bollettino sono 23 i nuovi casi di infezione da Coronavirus in 24 ore, diagnosticati dall'analisi di 1664 tamponi, con un tasso di positività che torna a sfiorare l'1,5 percento.

Gli attualmente positivi tornano a essere una novantina, erano meno di 50 appena 48 ore prima. Sono distribuiti in 30 comuni della provincia, il picco - 12 - a Riva del Garda.

E dopo circa una settimana senza ricoveri, tornano i pazienti negli ospedali trentini, due, entrambi ultrasessantacinquenni, uno dei quali in terapia intensiva. Ed entrambi avevano ricevuto almeno una dose di vaccino: in particolare, solo la prima il paziente in intensiva, entrambe le dosi l'altro ricoverato.

Proprio alle persone di età superiore ai 50 anni ancora non vaccinate si stanno rivolgendo le attenzioni dell'azienda sanitaria, che sta per inviare loro una lettera per invitarli a prenotarsi. Intanto, dopo qualche giorno di flessione, la campagna vaccinale sembra star riprendendo ritmo. Oltre 4mila le dosi somministrate nella giornata di mercoledì - il doppio nelle 48 ore - che portano il totale a 511.313, di cui oltre 204mila richiami.