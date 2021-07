In Trentino quattro nuovi contagi. Nessun decesso

Sanitari preparano dosi di vaccino

Terzo giorno consecutivo senza decessi e secondo giorno senza pazienti Covid ricoverati in ospedale, ma ci sono quattro nuovi contagi.



Ieri sono stati analizzati 545 tamponi molecolari (tutti nel Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento) che hanno riscontrato un caso positivo e confermato un altro caso intercettato nei giorni scorsi dai tamponi antigenici.

Di questi ultimi ieri ne sono stati analizzati 840, dai quali sono emersi tre casi positivi.

Fra i casi di oggi non c’è nessuno sopra i 60 anni, mentre in un caso la fascia colpita è quella fra i 14 ed i 19 anni.



Questi i dettagli sulle vaccinazioni (rilevazione di questa mattina): 487.926 somministrazioni, di cui 192.522 seconde dosi. 66.241 somministrazioni ad ultra ottantenni, 86.848 in fascia 70-79 anni e 97.735 in quella 60-69 anni

Ci sono però dei segnali che vanno interpretati.

SPETTACOLO ANNULLATO PER COVID

Il primo segnale è l'annullamento dello spettacolo di sabato sera in piazza Battisti a Trento. Il Centro Santa chiara spiega che "a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19 emersi all’interno della Compagnia Aterballetto, lo spettacolo “Storie”, originariamente in programma sabato 10 luglio in Piazza Cesare Battisti a Trento, è stato annullato.

Aterballetto comunica che l’intero personale della compagnia è già stato posto in misura di quarantena.

Al momento non è prevista una data per il recupero dello spettacolo.



BATTISTON: ATTENZIONE ALLA CURVA DELL'EPIDEMIA

La curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia torna a salire dopo tre mesi ininterrotti, nei quali i casi erano scesi 30 volte, e anche a livello regionale si cominciano a vedere i segni di un aumento, anche se i numeri sono ancora piccoli: lo ha detto all'ANSA il fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento, coordinatore dell'Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).



La situazione epidemiologica generale è buona e, secondo l'esperto, ci sono le condizioni per cui una nuova crescita non raggiunga le dimensioni di una ondata, sia grazie all'uso dei dispositivi di protezione, come le mascherine, ma, soprattutto grazie all'ottimizzazione della campagna vaccinale.

"Da circa 10 giorni l'andamento degli infetti giornalieri non soltanto ha fermato la sua discesa, ma ha iniziato a risalire a livello nazionale. Anche se molto più difficile da identificare - ha aggiunto - si comincia a vedere lo stesso andamento anche a livello di alcune regioni, ma con numeri piccoli e un livello di incertezza maggiore".

E' un cambiamento che" sta avvenendo in coincidenza con la crescita della variante Delta", ha proseguito Battiston, e "in alcuni casi responsabile di più del 50% dei casi e che ben presto avrà raggiunto la dominanza"

Quale scenario si sta aprendo?

Per Battiston "la prima cosa da osservare è che non è facile confrontare in modo assoluto valori di Italia e Gran Bretagna in quanto in quest'ultima il tracciamento si fa in modo massiccio, con una media di un milione di test al giorno. Di conseguenza la stima degli infetti non è confrontabile in termini assoluti".