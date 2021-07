Delta, primo volto nuovo, arriva la schiacciatrice argentina Nizetich

Yamila Nizetich in maglia Delta

La rivoluzione è cominciata, la Delta Despar comincia a costruire la squadra con la quale affronterà il suo secondo campionato di serie A1.



Un roster che cambierà per tre quarti, quello della Trentino Rosa, che nei giorni scorsi ha annunciato la conferma di tre giocatrici - l'opposto Vittoria Piani, la centrale Eleonora Furlan e il libero Ilenia Moro, e ha salutato e ringraziato le nove atlete che il prossimo anno non vestiranno più la maglia gialloblù.



Oggi è stato ufficializzato il primo volto nuovo: è Yamila Nizetich, 32enne schiacciatrice argentina, scelta per il mix di esperienza, personalità e qualità tecniche che porta in dote. Una giocatrice che saprà aiutare il gruppo a confermarsi ai massimi livelli, secondo la società e l'allenatore.



Proprio l'allenatore, Matteo Bertini, è stato uno dei motivi che hanno spinto la posto 4 originaria di Cordoba a sposare il progetto trentino. L'allenatore marchigiano e la schiacciatrice argentina hanno infatti già lavorato insieme, a Pesaro, una delle tappe della lunga carriera europea di Nizetich, che in Italia ha giocato anche a Cuneo e Novara e vanta esperienze anche in Spagna, Germania, Turchia e Francia.



In attesa che si competi il nuovo roster, per la Delta ci sono novità anche per quanto riguarda l'impianto in cui si giocherà: Sanbapolis resterà la casa della Trentino Rosa per quanto riguarda gli allenamenti, ma non può ospitare le partite di campionato. Le gialloblù giocheranno dunque le loro partite di A1 alla Blm Group Arena.