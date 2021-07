Italia sul tetto d'Europa, la festa nelle piazze trentine

La festa a Rovereto

Tifosi festeggiano in piazza Duomo

A Rovereto un dinosauro portato in piazzale Orsi

Tifo impazzito anche in Trentino dopo la vittoria dell'Italia nel Campionato d'Europa. Dopo il fischio finale a centinaia si sono riversati nelle strade e nelle piazze di molti centri del Trentino.

Alcuni si sono lasciati andare: come coloro che a Rovereto hanno prelevato un dinosauro dalla mostra sulla preistoria e lo hanno collocato in piazzale Orsi.

A Trento decine di persone sono salite sulla fontana del Nettuno in piazza Duomo.