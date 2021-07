Violenta grandinata ad Andalo, temporali diffusi anche in serata

Violenta grandinata ad Andalo

In arrivo temporali anche notturni, anticipata dalle previsioni di Meteotrentino la grandine che è caduta però in abbondanza già nel pomeriggio ad Andalo. Visione alquanto insolita per un'estate così torrida, sull'Altopiano della Paganella i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare piazzale Paganella con la pala gommata del cantiere comunale.

Nella prima parte del pomeriggio un violento temporale ha colpito anche l'Alta val Rendena.

Molti gli interventi dei vigili del fuoco richiesti, per allagamento, nella zona di Faedo e nella Rotaliana.