Green pass: la Provincia di Trento sostiene la linea morbida

Una linea morbida sul Green Pass per non penalizzare la stagione turistica che sta entrando nel vivo con buone aspettative. Questa la linea tenuta dalla Provincia di Trento nella conferenza delle Regioni di martedì 20 luglio; una linea sostenuta dall'assessore al turismo, Roberto Failoni: "Riteniamo che in questo momento sia necessaria una certa flessibilità - ha detto - anche in considerazione del fatto che la situazione dei ricoveri ospedalieri è molto positiva".

Nei reparti di malattie infettive in Trentino si contano oggi solo due pazienti ricoverati, zero nelle terapie intensive. La paura è che norme troppo rigide e complicate sul Green Pass possano creare incertezza nei turisti e frenare gli arrivi. E dalle piccole regioni arriva anche l'appello al Governo perché i nuovi parametri utilizzati per definire i colori delle regioni italiane non siano penalizzanti per le realtà con un numero ridotto di abitanti. Anche la copertura vaccinale - dicono i governatori - andrà valutata. La conferenza delle Regioni si è comunque aggiornata a mercoledì mattina - alla ricerca di una soluzione più condivisa - con l'obiettivo di arrivare nel pomeriggio al confronto con il Governo che dovrà adottare i nuovi provvedimenti.