Itas Mutua, francobollo celebrativo per i 200 anni

Il francobollo per i 200 anni di Itas Mutua

È stato effettuato l’annullo filatelico che ha dato il via ufficiale alla “vita” del francobollo per i 200 anni di Itas Mutua. Realizzato dal Poligrafico e Zecca dello Stato per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, il francobollo appartiene alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”.



Raffigura gli elementi distintivi delle radici storiche di ITAS Mutua. I masi di montagna e i fienili, caratteristici delle comunità territoriali montane, sono avvolti dalle fiamme di un incendio: il primo rischio che ha spinto le comunità locali di inizio Ottocento ad unirsi in forma mutualistica per potersi proteggere.



Sullo sfondo svettano le montagne del Trentino, in particolare il “Crozzon” nelle Dolomiti di Brenta, a testimoniare l’ambiente alpino dove fu fondata due secoli fa la Compagnia.