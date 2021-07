I legali: Tateo vittima di una campagna diffamatoria "naming and shaming"

Tateo

Saverio Tateo è vittima di una campagna mediatica diffamatoria, che alimenta un gravissimo fenomeno di "naming and shaming".



Lo scrivono, in una nota, i legali dell'ex primario di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, finito al centro dell'attenzione dopo la scomparsa della ginecologa Sara Pedri, che in quel reparto aveva lavorato denunciando un clima difficile.



In seguito al rapporto della commissione interna dell'Azienda Sanitaria, che aveva definito critica la situazione del reparto, Tateo e una sua collaboratrice sono stati trasferiti.



I legali sottolineano, però, che nulla è mai stato contestato allo stesso Tateo, né dalla procura, né dall'Azienda Sanitaria, e sostengono la radicale esclusione di qualsiasi nesso di causalità fra la scomparsa di Sara Pedri e l'attività dell'allora direttore dell'Unità Operativa.