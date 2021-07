Legambiente, per il Trentino due bandiere verdi ma anche una nera

Una delle "Donne in campo"

Due progetti premiati da Legambiente con la bandiera verde. Uno indicato con la bandiera nera.



E' il bilancio, per il Trentino, della Carovana delle Alpi, il rapporto annuale di Legambiente che premia le buone pratiche e le esperienze innovative nel campo della tutela dell'ambiente montano



Il primo è BrennerLec, messo in atto da A22, che ha dimostrato come la riduzione della velocità in autostrada diminuisca l'inquinamento e l'impatto del traffico sul territorio.



La seconda bandiera verde è stata invece assegnata all'associazione Donne in campo per le buone pratiche nella coltivazione, con massima attenzione a biodiversità e fertilità del suolo, ma anche all'innovazione positiva nel rapporto con i consumatori e nell'aiuto reciproco.



C'è, però, anche una nota stonata, cioè una bandiera nera, per segnalare pratiche inutili e dannose. In Trentino il premio meno ambito va alla Provincia per una delibera, che Legambiente definisce sconcertante, che riorganizza l'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, accorpando le funzioni di autorizzazione e controllo, depotenziando, così, le attività dell'APPA.