Cantine e garage allagati, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Continua l'ondata di maltempo, in Trentino previsti rovesci e perturbazioni fino a mercoledì.Nella notte sono stati, ma anche a Roverè della Luna e a Tenno, perUna ventina di interventi, sempre per allagamenti, anche nella zona di Arco.Nell'ultima settimana poi ci sono state tre grandinate pesanti - l'ultima lunedì 26 luglio, nel primo pomeriggio - con effetti disastrosi per l'agricoltura: in totale sono oltre 1200 gli ettari di frutteti danneggiati dalla Val di Non all'Alta Valsugana.Per domani si attende tempo in buona parte soleggiato pur con possibilità di qualche rovescio pomeridiano in montagna. Molto soleggiato e stabile invece giovedì.