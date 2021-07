Temporali e forte vento: in regione alberi caduti e tetti scoperchiati

Scoperchiato il tetto di un capannone a Scurelle

Dopo l'ondata di afa degli scorsi giorni, tornano a scendere le temperature, complice il maltempo delle ultime ore.



Per i temporali e le forti raffiche di vento ci sono stati danni anche in Trentino.



A Linfano (Torbole) scoperchiato il tetto del supermercato Lidl.

Parte della copertura è finita nel vicino campeggio. Nessuna persona coinvolta ma i camper di alcuni ospiti sono stati spostati in una zona più lontana.

Nelle foto qui sotto il lavoro dei pompieri di Mori, Arco, e Riva, in azione fino alle 4 del mattino.

Vigili del fuoco in azione a Torbole

Un tetto scoperchiato a Torbole

A Scurelle, invece, quello di una ditta tipografica: una superficie di 500 metri quadri con grossi danni. L'intervento dei vigili del fuoco, allertati ieri sera, è proseguito fino alle 2.30 di questa notte.



Un'immagine dei danni portati dal vento a Scurelle: scoperchiato il tetto di un capannone

Il capannone scoperchiato a Scurelle (Foto VVF Scurelle, Roberto Sartor)

Manghen, strada chiusa

Numerosi gli alberi caduti all'inizio della strada del Manghen che è stata chiusa per permettere il recupero delle piante abbattute soprattutto dopo Telve.



Danni per il vento anche al Drive through di Trento Sud.

Rovinate le tende ombreggianti di quattro line vaccinali, "ma nessun disagio questa mattina per gli utenti" garantisce la coordinatrice infermieristica. Il personale è stato riorganizzato su 4 linee invece che 8, raddoppiando i punti di anamnesi somministrazione nella stessa linea.

Danni al drive through di Trento sud

Si lavora per riparare i danni del maltempo al drive through

Il vento ha provocato danni anche alle tende dell'hub vaccinale a Trento sud

Situazione difficile anche in Alto Adige: tanti ieri sera e nella notte gli interventi dei vigili del fuoco per numerosi alberi caduti, una decina solo a Bolzano, una quarantina in tutta la Provincia.

Vicino a Braies una persona colpita da un albero è rimasta ferita, ma non è in gravi condizioni.



Previsti anche per oggi temporali intensi e grandinate.