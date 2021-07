Muore improvvisamente il poeta David Wilkinson

David Wilkinson

E' stata una morte improvvisa quella del poeta e letterato David Wilkinson, stroncato da un attacco cardiaco.



La notizia รจ stata resa nota da Caterina Dominici, ex consigliera provinciale di Trento e moglie di Wilkinson da 24 anni.



Classe 1956, inglese, nato a Manchester e laureato a Oxford, Wilkinson viveva in val di Non dagli anni 80 ed era ormai naturalizzato italiano. Tanto che proprio in italiano scriveva le sue opere.