Trentotto nuovi positivi, nessun decesso e rianimazioni vuote in Trentino

Rimane critica la situazione covid in Trentino

38 nuovi casi positivi su 1542 tamponi analizzati, sono questi i dati dell'ultimo bollettino dell'azienda Sanitaria Trentina sull'andamento della Pandemia in provincia. Ancora buone notizie dunque sul fronte Coronavirus con zero decessi e zero malati covid in rianimazione

Non ci sono nuovi ricoveri ospedalieri conseguenti ai contagi e i ricoveri a causa del Covid negli ospedali trentini in questo momento sono 6. I casi attualmente attivi in Trentino sono 355.

Sul fronte vaccinazioni prosegue la campagna di somministrazione che arriva a 548.618 di cui 227.732 seconde dosi

Dei nuovi positivi, 3 hanno tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni e 9 tra 14-19 anni. Oggi dunque si registrano 16 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare