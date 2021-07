Sci nautico, Degasperi otto volte campione d'Europa

Tomas Degasperi campione europeo sci nautico

Sci nautico. Ottavo titolo europeo per il trentino Thomas Degasperi, 40 anni. Lo ha conquistato in Grecia, nella disciplina slalom. Una gara che ha disputato con 40 gradi di temperatura ma in acque fredde, ha sfidato i più forti, i migliori atleti di 20 paesi. A mancare, causa Covid19, solo i britannici.

Una vittoria che dal podio ha dedicato ai suoi genitori.

Thomas Degasperi che in inverno vive in Florida, ad Orlando ed in estate in Trentino, nelle acque della Grecia, in quel bacino, aveva già gareggiato tre volte. Nel 2002 sul podio ci era salito come campione europeo under 21.