Orgoglio e ambizione: i trentini in gara all'Olimpiade di Tokyo

Gianni Moscon

Una pattuglia ambiziosa, felice di rappresentare l'Italia e il proprio territorio sul palcoscenico più prestigioso. Sono gli atleti trentini alle Olimpiadi di Tokyo.



Si parte forte con Gianni Moscon. Tra sabato e domenica (via alle ore 4 italiane) il ciclista noneso va a caccia di una medaglia nella prova in linea. Possibile per lui anche l'impiego nella gara a cronometro.



Sempre nelle due ruote e sempre dalla val di Non, torna in pista Letizia Paternoster. Per lei inseguimento a squadre il 3 agosto (10:25), poi il madison il 6 (10:15) e due giorni più tardi (4:20 del mattino) anche l'omnium.



Atletica. Il primatista italiano Yeman Crippa lancia la sfida sui 10mila, venerdì 30 luglio alle 13:30, e poi sui 5000 dal 3 agosto alle 13, con la finale il 6 agosto alle 14. Distanza su cui si misurerà anche Nadia Battocletti, il 30 luglio alle 12 la batteria.



Domenica 25 la prova di Triathlon attende il perginese Gianluca Pozzati: domenica 25 luglio alle 23:30.



E dalla Valsugana, nell'arrampicata punta in alto Ludovico Fossali, il 5 agosto alle 14:10. Il giorno successivo, allo stesso orario, toccherà alla trentina d'adozione Laura Rogora.



Ma tradizione trentina è anche la vela: nel Nacra per Ruggero Tita di Cognola appuntamento martedì 3 agosto alle 8:30 italiane.



Sport a squadre. Per il volley pronti Gianluca Galassi di Mezzocorona e tre giocatori dell'Itas. Nel basket, si sogna anche a bordo campo con Salvatore Trainotti e Lele Molin. Emozioni che potremo vivere insieme, in diretta su Rai2 e RaiSport