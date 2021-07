Autobrennero, traffico tornato ai livelli pre-pandemia

Mattinata difficile sulla strada per la Valle dei Laghi

Le restrizioni si allentano, riparte il turismo e riparte anche il traffico in A22.



La pandemia ha imposto il suo tributo, con un calo dei transiti di quasi il 30% nel 2020, ma, come ci ha detto l'Amministratore Delegato di Autobrennero Diego Cattoni, nelle ultime due settimane i dati si stanno allineando a quelli, da record, del 2019, sia per le merci che per i veicoli leggeri.



Dal Brennero l'ingresso di auto è salito del 40% rispetto all'anno scorso.



Le previsioni per l'estate, dunque, impongono di mettere in campo un piano antiesodo: controlli delle forze dell'ordine, scaglionamento degli ingressi ai caselli, modulazione dinamica della velocità per evitare stop and go, nessun cantiere se non di notte, ma con un piano di manutenzione da 73 milioni di euro e l'appello ai viaggiatori di evitare i giorni e gli orari tradizionalmente più caldi sul fronte del traffico: quest'anno il bollino nero, con previsioni di circolazione critica, fa capolino in tutti i weekend di agosto.



Proprio per raggiungere meglio gli automobilisti al sito, all'app e al call center quest'anno si aggiunge anche un bot di telegram, attraverso cui ricevere informazioni personalizzate e fornire la propria geolocalizzazione in caso di emergenza.