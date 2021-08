A Riva del Garda il punto di accoglienza trentino per i profughi afghani

Anche in Trentino sono in arrivo profughi afghani nell’ambito del programma di accoglienza e smistamento che sta coordinando il Governo nazionale. La conferma è stata data al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.



Sono 90 persone, per lo più nuclei familiari, che saranno ospitate - per la quarantena - a Riva del Garda, nella base di addestramento militare di proprietà dell’esercito.



Al termine della quarantena, i profughi afghani saranno seguiti dal Ministero interno per tutte le procedure connesse all’accoglienza per asilo politico e per stabilire le future destinazioni.