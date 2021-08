Coronavirus in Trentino: zero decessi e 22 nuovi positivi su 2.674 test

Nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino. Sono 22 i nuovi casi di contagio registrati su 2.674 test complessivi. In particolare 9 persone sono state individuate tramite 527 molecolari e 13 a fronte di 2.147 tamponi rapidi antigenici. I molecolari hanno confermano inoltre 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.



Dei nuovi positivi, uno ha tra i 6 e i 10 anni e 4 sono nella fascia 14-19 anni. Altri 2 casi riguardano la fascia 60-69 anni e ulteriori 2 casi quella dagli 80 anni in su.



Dodici i pazienti ricoverati (+1) in ospedale, nessuno in rianimazione. Ancora un balzo in avanti per i guariti: +54, per un totale che arriva a 44.843 da inizio pandemia.



Continuano le vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 593.430 dosi di vaccino anti-Covid. In Trentino hanno completato il ciclo vaccinale 253.166 persone.