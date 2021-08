Monitoraggio settimanale: Trentino e Alto Adige restano a rischio basso

5 ottobre: 49 nuovi contagi

Trentino e Alto Adige - assieme al Lazio - sono zone a rischio basso secondo la bozza di monitoraggio settimanale sul Covid dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Non è stata infatti superata la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica.

In calo, a livello nazionale, l'indice Rt, passato da 1,56 della scorsa settimana a 1,27 di questa. Cresce invece l'incidenza, da 68 casi settimanali per centomila abitanti a 73 per centomila.

Le Regioni classificate a rischio moderato sono 18.