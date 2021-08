Green pass, i dubbi e il nodo dei controlli

Non si sono segnalati problemi particolari nel giorno di partenza del certificato verde, da esibire in bar e ristoranti al chiuso e con consumo al tavolo, per spettacoli, concerti ed eventi sportivi, musei, piscine al coperto, sale giochi, palestre, mense aziendali, centri benessere e parchi divertimento. Però c'è chi delinea uno scenario a tinte fosche: "il green pass si sta rivelando un disastro, tra malfunzionamenti dell'app deputata a scansionare il certificato, clienti che fanno resistenza e tavoli che in questa incertezza rimangono vuoti", tuona la Fiepet, l'associazione di ristoratori di Confesercenti nazionale. E chiede una sospensione delle sanzioni "in questa fase di avvio", come successo in Francia, segnalando "reazioni scomposte, che hanno messo in difficoltà i gestori, cui è stato affibbiato contro ogni logica il ruolo di agente di pubblica sicurezza".



A chiedere che "il compito dei controlli non vada addossato alle imprese" è anche Confcommercio, auspicando che il pass possa essere esteso ai lavoratori, ma con "una attenta programmazione senza impattare sulla stagione estiva, scongiurando rischi di carenza di forza lavoro".



La app 'Verifica C-19' intanto è partita per clienti e visitatori, utilizzata da gestori, camerieri e steward che controllano il codice - della validità di nove mesi - su fogli e telefonini, rilasciato a persone vaccinate con almeno la prima dose oppure guarite dal Covid o ancora con risultato negativo del test molecolare o rapido nelle ultime 48 ore. E gli esercenti sono tenuti a controllare anche il documento di identità, chiarisce il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Circostanza che preoccupa diversi gestori: "non possiamo farlo", dicono. In generale i controlli - da effettuare per evitare di incorrere in multe fino a mille euro a utenti e commercianti o in chiusure fino a dieci giorni per i gestori - ''rallentano l'accesso e lo smaltimento dei clienti", lamenta anche in Trentino il personale di ristoranti e caffetterie. La regola però finora è valsa quasi ovunque: "chi ce l'ha entra in sala, chi non ce l'ha può mangiare all'esterno", tempo permettendo.



Anche in Trentino le forze dell'ordine stanno vigilando sul rispetto dei nuovi obblighi relativi al certificato verde e a metà della prossima settimana nella sede del commissariato del Governo di Trento si valuterà l'andamento di questi primi giorni di green pass a livello locale.