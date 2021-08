Ibrahimovic a Fornace per seguire l'allenamento del figlio Maximilian

Sorpresa ieri a Fornace quando è spuntato improvvisamente all'esterno del campo da calcio il centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic. Sceso da una monovolume in tenuta sportiva il giocatore, attualmente in recupero dopo un intervento al ginocchio, si è accomodato in panchina e ha seguito l'intero allenamento della squadra under 16 del Milan dove milita il figlio Maximilian.



Il tam tam ha attirato nel centro sportivo di Fornace in breve tempo tante persone, tifosi milanisti ma anche curiosi. Il fuoriclasse rossonero ha accettato di buon grado qualche foto, ha firmato autografi, firmato addirittura il muro degli spogliatoi. Poi quando l'abbraccio dei tifosi è diventato più pressante, scortato dai dirigenti rossoneri, ha salutato lasciando velocemente il campo. Un fuoriprogramma che a Fornace ricorderanno per molto tempo.