Ciclismo su pista, vola il quartetto azzurro con Letizia Paternoster

Letizia Paternoster

Domani nella mattinata italiana, pomeriggio in Giappone, l'Italia nel primo turno sarà opposta alla Germania che ha stabilito il nuovo record del mondo, con 4:07.377. Per le azzurre la prova di qualificazione è stata chiusa invece con 4:11.666. Letizia Paternoster e le sue compagne sono comunque in corsa per le medaglie. Ci sarà la durissima sfida con le tedesche, un successo per le azzurre vorrebbe dire qualificarsi per la finale del 1° e 2° posto, se dovesse arrivare invece la sconfitta sarà importante il tempo per centrare la finale per il bronzo