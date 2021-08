Nubifragi, vento e grandine: un'altra notte di danni in Trentino

Nubifragi, temporali, vento, grandine. Un'altra notte di danni in Trentino, soprattutto per l'agricoltura. Ma anche smottamenti, allagamenti, tetti scoperchiati e piante secolari abbattute. Sulla collina est di Trento chicchi di grandine grossi come noci hanno danneggiato automobili e frutteti. Tra le zone più colpite l'Alto Garda, Borgo Valsugana e Roncegno Terme.



A Roncegno in particolare sono stati danneggiati dal vento tre alberghi del centro. Sull'ala di un hotel si è abbattuto un albero, fortunatamente non quella con gli ospiti, e la struttura è stata parzialmente chiusa. Il sindaco Mirko Montibeller racconta anche di una decina di alberi secolari, che pure avevano resistito alla tempesta Vaia, sradicati.



Sentiamolo qui nell'intervista di Luca Bindi.