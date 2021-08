Trentino, dopo 44 giorni c'è un morto per Covid: è un uomo di 89 anni

Coronavirus: la situazione di giovedì 19 agosto 2021. Dopo 44 giorni, c'è un morto in Trentino per Covid. E' un uomo di 89 anni che era ricoverato nel reparto malattie infettive di Rovereto, mentre restano in rianimazione, in condizioni stabili, le due persone ricoverate nei giorni scorsi.



I pazienti Covid in ospedale sono complessivamente 23. I nuovi positivi sono 33: 10 individuati tramite 674 tamponi molecolari e 23 attraverso 2.214 test antigenici. Sono state confermate anche 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.



Tra i nuovi positivi c'è un bambino di meno di 2 anni, un altro in fascia 6-10 anni, uno tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni. Ci sono anche 3 contagi nella categoria 60-69 anni, uno tra 70-79 anni e uno di 80 e più anni. I guariti sono 46 per un totale di 45.204 da inizio pandemia.



Le vaccinazioni sono arrivate a quota 647.205, cifra che comprende 283.044 richiami.