Trento, centinaia di persone per l'ultimo commosso saluto a Paolo Cavagnoli

Dolore ed emozione al cimitero di Trento dove in centinaia, gente comune e tanti rappresentanti delle istituzioni e del sociale, hanno voluto salutare e rendere omaggio a Paolo Cavagnoli, morto mercoledì 11 agosto all'età di 84 anni Giornalista, amministratore Itea, dirigente provinciale, consigliere comunale, Paolo Cavagnoli è stato soprattutto il primo assistente sociale del Trentino e una colonna dell'impegno a sostegno dei più deboli. Non a caso il suo ultimo libro si intitola: "Le buone idee volano più in alto dei sogni".Al centro dei suoi tanti progetti, i ragazzi in difficoltà che hanno trovato e continuano a trovare un punto di riferimento insostituibile nell'Associazione Provinciale per i Minori (Appm) che Paolo Cavagnoli ha fondato 45 anni fa e guidato.La sua associazione lo saluta così: ​"Paolo Cavagnoli lascia un grande vuoto, ma al tempo stesso un’eredità da non disperdere e far crescere con la sua stessa passione. Una sfida tutt’altro che semplice, come spesso ci ricordava, ma necessaria, che raccogliamo con orgoglio e responsabilità, ricordando il suo “sempre avanti!” che dovrà ispirarci nel nostro operato. Grazie Presidente, grazie di tutto!"