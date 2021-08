La Carovana dei Ghiacciai parte dall'Adamello

Una splendida immagine del gruppo dell'Adamello

Ogni anno dal ghiacciaio dell'Adamello sparisce l'equivalente di 5600 piscine olimpioniche di ghiaccio, una quantità enorme che conferma la sofferenza di uno tra i più vasti ghiacciai alpini tra Lombardia, Trentino ed Alto Adige. Un'immagine forte, d'impatto, in grado di mettere chiaramente a confronto i segni delle espansioni glaciali del passato e gli attuali diffusi fenomeni di deglaciazione del massiccio.

E' partita proprio dall'Adamello, la prima tappa della carovana dei ghiacciai, momento per approfondire gli studi che oggi si rivelano fondamentali per disegnare gli scenari ambientali del futuro,

indispensabili per progettare ed attuare la mitigazione e l'adattamento al riscaldamento climatico.

E' da tenere in considerazione che l'altipiano in cui è situato il ghiaccio dell'Adamello si trova al di sotto delle condizioni di equilibrio in cui si trovano abitualmente i ghiacciai delle Alpi 3400 m di quota contro i 3000 m dell'Adamello da ciò derivano le condizioni di particolare fragilità del ghiacciaio come testimoniato dai rilevamenti dei tecnici Amerigo Lendvai del Servizio Glaciologico Lombardo (SGL), Christian Casarotto del MUSE, Museo delle Scienze di Trento e Gianluca Tognoni di Meteotrentino