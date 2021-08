Concluse assunzioni a tempo indeterminato per 190 collaboratori scolastici

Si è conclusa l’assegnazione delle assunzioni a tempo pieno e indeterminato dei collaboratori scolastici.



Centonovanta gli incarichi del personale ATA, figura professionale di collaboratore scolastico della Provincia autonoma di Trento, assegnati mediante il nuovo sistema informatizzato di “Chiamata Unica”.



l sistema è rimasto attivo per quattro giorni, durante i quali gli aspiranti collaboratori scolastici hanno potuto verificare i posti vacanti per il prossimo anno scolastico 2021/2022 e hanno potuto fare le proprie scelte in base ai posti disponibili.



In questa fase, il sistema era rivolto esclusivamente ai collaboratori scolastici aventi diritto, ovvero inseriti nella graduatoria finale dei concorso straordinario approvata lo scorso luglio.